Rifiuti abbandonati nella Riserva Naturale del Lago di Canterno: la denuncia dei volontari di Fare Verde Gruppo Fiuggi, di cui riportiamo la nota stampa.

La nota stampa

Oggi (ieri, ndr) i nostri volontari hanno ricevuto in regalo, un bel po’ di rifiuti abbandonati nel versante della riserva naturale del lago di Canterno, nel territorio di Città Di Ferentino.

Una parte di essi, occludeva uno dei varchi di discesa al Lago, l’altra, scaraventata nella scarpata a pochi metri dalla prima.

Premesso che l’abbandono dei rifiuti è di per sé un gesto tutt’altro che nobile, scaraventarli in luoghi poco accessibili, permettendo ad essi di disperdersi nell’ambiente rendendo ancora più difficoltoso il loro recupero, risulta essere un gesto veramente privo di qualsiasi umana comprensione.

Sicuramente, a chi leggerà questo post verrà di getto commentare che è necessario installare telecamere. Certo, nei punti nevralgici sarebbe opportuno, ma come sarebbe possibile poter controllare ogni metro di territorio?

Ci vorrebbero un’infinità di telecamere e una miriade di agenti per il controllo delle stesse.

Certo è che questo fenomeno non può e non deve continuare ad essere considerato uno status. Dovrebbe invece, essere valutato con attenzione dagli Amministratori degli Enti Locali, adottando azioni concrete e dare una valida risposta per questi atti vandalici, e altri di natura diversa. L’ambiente è un bene Comune ed è ciò che

ogni giorno ci permette di vivere.

Rispettarlo è fondamentale, per noi, per i nostri figli e per il nostro prossimo.

Ad ogni modo, come sempre, compatibilmente ai propri impegni, i nostri volontari si sono attivati

facendo il possibile per il recupero dei rifiuti. Grazie.