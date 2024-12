A1, chiusure notturne della stazione di Cassino da stasera

A1– Chiusure notturne della stazione di Cassino: ecco quando e tutte le info da sapere.

Info e dettagli

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di lunedì 9, martedì 10 e giovedì 12 dicembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Cassino, in uscita per chi proviene da Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire a San Vittore e percorrere la SS6 Casilina verso Roma.

Foto di repertorio