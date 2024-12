Controlli serrati a Colleferro e Valmontone: denunciate tre persone

Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro nel prosieguo delle attività di controllo che da diverse settimane stando interessando l’intero territorio di competenza, volte a garantire sempre maggiore sicurezza ai cittadini in particolare in questo periodo natalizio, hanno svolto un mirato servizio di prevenzione disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma.

Colleferro e Valmontone, ecco cosa emerge dai controlli effettuati dai Carabinieri

Nella serata di venerdì, i Carabinieri hanno eseguito un servizio di controllo straordinario nei comuni di Colleferro e Valmontone, al termine del quale hanno denunciato a piede libero 3 persone.

In particolare hanno denunciato un 30enne ed un 34enne italiani, poiché sono stati sorpresi alla guida dei rispettivi autoveicoli in stato di ebbrezza alcoolica. Per entrambi è scattato il ritiro immediato della patente e la denuncia alla Procura della Repubblica di Velletri.

Un 46enne albanese è stato invece denunciato in stato di libertà per falsità materiale in certificati e autorizzazioni amministrative, poiché è stato sorpreso dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Colleferro alla guida della propria autovettura con patente rilasciata da uno stato estero risultata falsa.

Nell’ambito del medesimo dispositivo di prevenzione, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno identificato 70 persone, controllato 48 veicoli e 6 esercizi pubblici, eseguite 3 perquisizioni personali.

Sono state elevate 5 contravvenzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di 6000 euro nonché il sequestro di 2 autoveicoli privi di assicurazione.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.