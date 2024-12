Terremoto in provincia di Caserta nella mattinata di oggi, 9 dicembre 2024: la scossa è stata avvertita anche nelle province di Frosinone e di Latina.

Riportiamo di seguito i dati dell’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Terremoto in provincia di Caserta: scossa avvertita anche in Ciociaria. I dati

“Un terremoto di magnitudo ML 3.6 è avvenuto nella zona: 2 km NW Roccamonfina (CE), il 09-12-2024 alle 07:33:05 (UTC +01:00) ora italiana, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.3000, 13.9620 ad una profondità di 2 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma”, è quanto riportato dall’Ingv.

Al momento non sarebbe stato registrato nessun danno: molta la paura tra gli abitanti, scesi in strada a causa della scossa, avvertita anche in Ciociaria.

Foto di repertorio