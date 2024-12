Fiuggi – Incidente stradale sulla SS 147 nel pomeriggio di oggi, 8 dicembre 2024.

Fiuggi. Incidente stradale sulla SS147: auto finisce in una scarpata, un ferito. Ecco cosa è successo oggi pomeriggio

I vigili del fuoco del Distaccamento di Fiuggi sono intervenuti alle ore 14:40 per un incidente stradale sulla SS 147 nel comune di Fiuggi in prossimità di via Casavetere km 4 ,500 che ha coinvolto un’autovettura, che è uscita fuori strada finendo in una scarpata.

La persona coinvolta è stata soccorsa e affidata alle cure del personale del soccorso sanitario 118 e trasportata all’ospedale di Frosinone.

I vigili del fuoco di Frosinone hanno provveduto a soccorrere la persona coinvolta e a mettere in sicurezza il mezzo coinvolto.

Sul posto, oltre al personale dei vigili del fuoco, sono intervenuti la Polizia Locale di Fiuggi e il 118.