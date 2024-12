La sala operativa del Comando di Roma ha inviato nel corso della mattinata di oggi, 8 dicembre 2024, alle ore 10.30 circa la Squadra della Centrale 1/A con l’Autoscala in Via del Plebiscito a Roma per soccorrere un pappagallo che era rimasto incastrato dietro una piastra di metallo fissata ad un arco murario di palazzo Venezia.

Roma. Pappagallo incastrato in un arco murario di Palazzo Venezia: intervengono i Vigili del Fuoco

Il personale intervenuto, una volta liberato il volatile, leggermente ferito, lo ha assicurato alla Polizia Locale per il trasporto verso un centro della Lipu.