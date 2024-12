Natale a Roma: domani accensione luminarie Via del Corso e Albero in piazza del Popolo

“Domani alle 18:30 il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e la Presidente di Acea Barbara Marinali parteciperanno all’accensione delle luminarie di Via del corso e dell’albero di Natale a Piazza del Popolo. Madrina dell’evento sarà Andrea Delogu.

Le illuminazioni saranno realizzate con tecnologie a basso consumo e con emissioni di Co2 ridotte al minimo. Il gioco di luci si estenderà per tutta la lunghezza di Via del Corso e in piazza del Popolo avrà dimora l’albero, proveniente da Cantù e scelto nel rispetto delle norme relative al taglio di arbusti non più dedicati alla piantumazione in terra”.

Lo comunica, in una nota, il Campidoglio.

Foto di repertorio