Frosinone – Una rissa tra giovanissimi ha rischiato di finire in tragedia nella serata di oggi, 6 dicembre 2024.

Frosinone, giovane accoltellato al culmine di una lite. Interviene l’autista di un bus, indagini in corso

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, un ragazzo di soli 17 anni è stato accoltellato nei pressi del capolinea dei bus.

Il giovane è stato salvato da un autista, che avrebbe aperto le porte del mezzo facendo salire il ragazzo e salvandolo di fatto dai suoi aggressori, ora ricercati dalle Forze dell’Ordine. Il giovane è grave ma non sarebbe in pericolo di vita; indagini in corso.

