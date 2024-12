Roma, attivata questa mattina la prima pensilina smart Atac

Questa mattina a via Nomentana, altezza Piazza di Porta Pia, l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, insieme al Direttore Generale di Atac, Alberto Zorzan, e al Managing Director di IGP Decaux, Andrea Rustioni, hanno partecipato all’inaugurazione della prima pensilina smart attivata sul territorio capitolino.

I dettagli

‘Eterna’ è il nome scelto per la nuova pensilina super tecnologica di Roma Capitale. La struttura è fatta di superfici trasparenti, che consentono di ripararsi da sole e intemperie, ma anche di trasformare l’attesa da passiva ad attiva grazie alle prese di ricarica Usb e ad un touchscreen con servizi innovativi: oltre a conoscere l’orario previsto di arrivo dei mezzi e ad avere informazioni sulla mobilità in tempo reale, è possibile ad esempio avere notizie sui siti culturali nelle vicinanze e sugli eventi in città, organizzare il proprio spostamento e persino comunicare in tempo reale con Atac.

La pensilina attivata questa mattina fa parte del grande Piano Fermate Smart di Atac che riguarda l’installazione di 435 nuove pensiline, 405 nuove paline digitali; la riqualificazione di 1400 pensiline esistenti, 8200 paline, per un totale di oltre 9600 impianti riqualificati. Le installazioni proseguiranno progressivamente fino al raggiungimento dell’obiettivo entro il primo semestre 2025.

Le dichiarazioni

“Grazie al Piano Fermate Smart di Atac – ha commentato l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè – che prevede l’installazione delle nuove pensiline super tecnologiche ‘Eterna’, garantiamo ai cittadini romani una migliore accessibilità al trasporto pubblico e una maggiore trasparenza. Il piano – per cui ringrazio Atac, il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale e Igp Decaux per l’ottimo lavoro svolto – è anche importante perché le pensiline tradizionali che verranno rimosse per fare posto a quelle tecnologiche, laddove possibile, verranno poi riutilizzate su fermate che oggi ne sono sprovviste”.

“Le nuove pensiline, che abbiamo iniziato ad installare nella Capitale – ha aggiunto il Dg di Atac, Alberto Zorzan – rendono più attrattive le infrastrutture di trasporto, offrendo il comfort necessario e contribuendo ad omogeneizzare il decoro degli arredi urbani. Altro obiettivo centrale dell’intervento è la dissemination sul territorio di veri centri di infomobilità a disposizione dei clienti. Siamo certi che questi contenuti incrementeranno la attrattività della rete del Trasporto Pubblico, inquadrandosi nella logica innovativa e sostenibile di quanto realizzato con successo in questi anni – penso ad esempio a Tap&Go. Buon viaggio”.