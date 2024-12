Roma – Paura in zona Collatino oggi, 5 dicembre 2024: un ragazzino di 11 anni è precipitato da un’altezza di tre metri.

Roma, precipita da un palazzo: grave un ragazzino di soli 11 anni. Ecco cosa è successo

Stando a quanto riportato dall’Ansa, un ragazzino di 11 anni è precipitato da una finestra di un palazzo in via Igino Giordani in zona Collatino, alla periferia di Roma.

Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia.

Il personale sanitario ha trasportato il bambino in ospedale in gravissime condizioni.

Da chiarire la dinamica dell’accaduto: potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio