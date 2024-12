Alle ore 8:30 circa di oggi, 5 dicembre 2024, sulla A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A24 Roma-L’Aquila-Teramo e il bivio con la D19 Diramazione di Roma sud verso Napoli, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 575, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti.

A1, incidente tra due mezzi pesanti: dove e la situazione attuale. Tratto chiuso: si registrano sei chilometri di coda

Sul luogo dell’evento sono intervenuti I soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso transita su una corsia e si registrano 6 km di coda verso Napoli.

Agli utenti che percorrono la A1 in direzione di Napoli si consiglia di prendere la A24 in direzione di Roma, percorrere il G.R.A in direzione sud, quindi proseguire lungo la D19 e rientrare in A1 in direzione Napoli.

Foto di repertorio