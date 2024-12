Roma, La Sapienza – Giovedì 5 dicembre, alle ore 10.30 presso l’Aula magna del Rettorato, in occasione della Celebrazione dei 40 anni del Dottorato di ricerca in Sapienza e in Italia, sarà conferito il Dottorato di ricerca honoris causa in Scienze della Terra ad Alberto Angela, per il grande impatto delle sue attività di divulgazione scientifica e storica in Italia e nel mondo.

Sapienza conferisce il dottorato di ricerca in Scienze della Terra ad Alberto Angela

Il programma della Cerimonia prevede la prolusione della Rettrice Antonella Polimeni, a cui faranno seguito l’allocuzione del Preside della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali Riccardo Faccini e l’elogio del direttore del Museo universitario di Scienze della Terra (Must) Raffaele Sardella. Alberto Angela concluderà con la Lectio doctoralis dal titolo “Clima: la sfida da vincere per le prossime generazioni”.

In apertura, l’intervento musicale dell’orchestra MuSaJazz e la proiezione di un video celebrativo dei 40 anni dal 1° ciclo di dottorato alla Sapienza.

Focus – 40 anni di Dottorato

Introdotto nel sistema universitario italiano con la Legge Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica (Legge-delega 21 febbraio 1980, n. 28), il dottorato di ricerca è stato istituito dal Decreto Ministeriale del 15 giugno 1982, con l’avvio dei corsi del I ciclo a partire dell’anno accademico successivo.

Il Dottorato di Ricerca costituisce il terzo livello di formazione universitaria ed è il grado più alto di specializzazione offerto dalle Università, sia per le carriere accademiche e di ricerca sia per quelle nel mondo produttivo, in particolare di quello attento all’innovazione. Per l’a.a. 2024/2025, del 40° ciclo, Sapienza ha attivato 98 tra Corsi di Dottorato di ricerca e di Dottorato di ricerca di Interesse nazionale, confermandosi come l’Ateneo italiano con più Dottorati nella sua offerta formativa.

I corsi sono articoli in 14 Scuole di Dottorato. Gli iscritti totali al Dottorato sono attualmente 3.526; la componente femminile è maggiore (1.850 studentesse) rispetto a quella maschile (1.697). Gli immatricolati al 40° ciclo sono finora complessivamente oltre 1290 e rappresentano circa il 35% dell’intera platea di dottorandi.

Foto di repertorio