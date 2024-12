Lutto a Ferentino per l’improvvisa scomparsa di Mirko Celani, di soli 48 anni: l’ultimo saluto nella giornata di domani, 4 dicembre 2024.

Lutto a Ferentino, Mirko muore a 48 anni: domani l’ultimo saluto, comunità sotto choc

Una notizia terribile, che ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Ferentino: Mirko Celani è morto a soli 48 anni nella giornata di ieri, lunedì 2 dicembre 2024. Non avendo più sue notizie, erano stati allertati gli operatori sanitari del 118 e le Forze dell’Ordine: l’uomo è stato ritrovato riverso a terra. Purtroppo non c’è stato nulla da fare: l’ipotesi più accreditata è che si tratti di un decesso dovuto a cause naturali.

Numerosi i messaggi di cordoglio per la prematura scomparsa del 48enne. L’ultimo saluto all’uomo si terrà domani, mercoledì 4 dicembre 2024, a Ferentino, alle ore 14:00, presso la Chiesa San Giuseppe alla Stazione.

Anche la nostra Redazione si stringe al dolore della famiglia e di tutti i cari dell’uomo.

Foto di repertorio