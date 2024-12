Roma – “La scorsa notte sono spariti dal canile rifugio di Muratella due cuccioli di cane che sarebbero andati in adozione nei prossimi giorni”.

Lo rende noto, in un post su Facebook, la Garante degli animali di Roma Capitale, Patrizia Prestipino.

Roma, spariti due cuccioli di cane dal canile rifugio di Muratella: indagini in corso, ecco le dichiarazioni

Per la Garante si tratta di “una vicenda davvero triste, subito denunciata dalle Associazioni, che fa emergere delle evidenti lacune nella attività di sorveglianza da parte di chi dovrebbe prendersi cura a 360 gradi e h24 dei cani e dei gatti presenti” e per questo, aggiunge, “come ufficio del Garante abbiamo subito chiesto spiegazioni” e “di visionare le immagini delle telecamere che sono poste in più punti nel rifugio”.

“Chiediamo che da parte di chi preposto venga fatta subito una denuncia alle forze dell’ordine” e, scrive ancora Prestipino, “Nel frattempo siamo in contatto con il Dipartimento dell’assessora Alfonsi perché nel giro di qualche settimana venga attivato il servizio di guardiania presso il rifugio stesso, con il relativo utilizzo delle telecamere. Per evitare in futuro episodi gravi come questi, ma anche prevenire le situazioni di caos che sono sempre più frequenti a Muratella”.

“Ricordo a tutti che quel posto custodisce cani e gatti, un prezioso patrimonio di Roma Capitale, non oggetti da sottrarre e rubare a proprio piacimento!”, conclude Prestipino nel post.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio