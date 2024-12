Test IT-alert nel Lazio: ecco dove e quando. Riportiamo di seguito tutti i dettagli condivisi dalla Regione Lazio tramite i propri canali social.

IT-alert, nuovo test nel Lazio: ecco quando e dove, tutti i dettagli

Martedì 3 dicembre alle ore 9:00 si svolgerà un TEST specifico del sistema di allarme pubblico IT-alert che simulerà un grave incidente nei locali dello stabilimento ACRAF di Aprilia (LT). Il messaggio di test è un SMS che arriverà sui telefoni cellulari accesi compresi in un raggio di 3 km, con epicentro nello stabilimento stesso.

Questo il messaggio di test:

TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi.

Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST

Questi test coinvolgono porzioni ristrette di territorio e permettono di raccogliere dati fondamentali per ottimizzare al meglio il servizio.

Foto di repertorio