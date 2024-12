La FMC Basket Ferentino brilla davanti ai propri tifosi travolgendo nel derby la Pallacanestro Palestrina con il finale di 81-71, attraverso una pallacanestro collettiva e il giusto atteggiamento ribaltando la differenza canestri della gara d’esordio (terminata con un +5 prenestino).

Basket, Ferentino travolge Palestrina davanti ai propri tifosi: ecco come è andata la partita

Pronti via dopo il parziale ospite, gli amaranto macinano punti con Rullo, Gerlero e Bisconti (7-6). È Rossi ad

aggiornare il tabellino fissando la contesa sul 7-9 al giro di boa, prima del pari dell’ala argentina. I gigliati sfruttano al meglio le soste a cronometro fermo, con Mattarelli ad accorciare per gli arancio verde (15-11). Una distrazione finale manda Colagrossi e soci sul 19-20 dopo 10’. I ferentinati aumentano progressivamente i giri in difesa propiziando rubate che vengono concretizzate, con Serra e Okereke per il 26-26 dopo 4’. Diversi i tentativi gigliati che si spengono sul ferro, con Palestrina che ne approfitta per portarsi in vantaggio.

La FMC con pazienza e un lavoro corale ribalta il match, con Gaeta e la tripla di Rullo sulla sirena ad impattare sul 35-34. Al rientro l’intenso scambio di punti tra i viaggianti fissa il 46-45 dopo 5’. Rullo firma il break di 8-0 coadiuvato dai cinque di Bisconti a spegnere i tentativi di ritorno degli arancio verde, a referto con Arnaut (60-52).

Le due rubate di Serra aprono l’ultimo quarto con il +10 timbrato da Cernic. Sponda romana è Rossi a tenere in partita i suoi. Si alzano i toni sul parquet, con il duo tecnico Cecconi-Chiapparelli costretto a lasciare il campo (al loro posto coach Rossi F.). I locali non si disuniscono, soffocando ogni velleità di targa ospite con Bisconti, Ciarpella e Rullo (74-68 con 1.30’). La tripla di Ciarpella manda i titoli di coda con Ferentino che conquista una vittoria importante.

“Complimenti ai ragazzi, si meritavano una vittoria, abbiamo raccolto meno di quanto seminato. Sono molto contento perché ci siamo tolti un po’ la scimmia sulle spalle, contro una squadra forte e atletica che non ha mai mollato, in una bellissima cornice di pubblico” – le dichiarazioni di coach Lulli al termine del match – “I ragazzi sono stati attenti su alcune situazioni, limitando i loro attacchi e uno dei migliori giocatori della b interregionale, Rossi. Torniamo in palestra, siamo ancora convalescenti, dobbiamo trovare continuità nelle prestazioni, e provare ad allungare la striscia per risalire. In classifica siamo ancora lontani, come ho detto alla squadra ci concentriamo ogni

domenica ad andare in campo, cercando di fare il meglio possibile, sperando di avere la stessa faccia domenica a L’Aquila”.

FMC Basket Ferentino: Serra 2, Okereke 10, Maddalena, Gerlero 9, Gaeta 6, Atturo, Rullo 24,

Moretti, Ascenzi, Ciarpella 14, Cernic 3, Bisconti 13. Coach: Lulli.

Parziali: 19-20/ 16-14/ 25-18/ 21-19