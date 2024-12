Tragedia nella tragedia a Ceccano, in provincia di Frosinone: Sonia Zattini, 63 anni, non avrebbe retto al dolore per la morte del marito ed è deceduta durante le esequie.

Tragedia infinita a Ceccano: non regge al dolore e muore al funerale del marito. Ecco tutta la vicenda

Stando a quanto riportato dal portale di Fanpage.it, la donna aveva ricevuto la notizia della morte del marito lo scorso 19 novembre. L’uomo era detenuto in un carcere di Tirana, in Albania, quando, in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute, era stato trasferito in una struttura esterna, sempre nella capitale albanese: qui sarebbe morto in attesa di un’operazione.

Venerdì scorso si erano tenute le esequie a Ceccano, paese natale dell’uomo: durante il funerale dell’uomo, la 63enne si è sentita male all’arrivo del feretro in chiesa. Immediatamente soccorsa e portata in ospedale, purtroppo per lei non c’è stata nulla da fare: nella giornata di ieri, 30 novembre 2024, si è tenuto quindi l’ultimo saluto alla donna.

Foto di repertorio