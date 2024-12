I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito una serie di blitz antidroga, dal centro storico alle periferie della Capitale, arrestando 15 persone e sequestrando centinaia di dosi di sostanze stupefacenti – tra cocaina, crack e hashish – e 25.790,00 euro in contanti, ritenuti provento delle attività illecite, nonché materiale idoneo a tagliare e confezionare le dosi di stupefacente.

Raffica di arresti per droga: 15 persone in manette a Roma. Ecco dove e tutti i dettagli

Gli arresti sono stati effettuati in diversi quartieri della Capitale, oltre ai soliti più conosciuti quali Tor Bella Monaca, Tor Vergata e Quarticciolo, alcuni arresti sono stati effettuati anche in zona come Talenti, Garbatella, Monti, Alessandrino, Aurelio, Centocelle e Cinecittà.

In particolare sono 3 gli arresti eseguiti dai Carabinieri in zona Quarticciolo. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato una coppia di cittadini tunisini di 18 e 19 anni, senza fissa dimora e con precedenti, che, in concorso tra loro, sono stati notati effettuare delle cessioni di stupefacente ad acquirenti che non sono stati identificati. Le dosi venivano prelevate da un nascondiglio ricavato sul davanzale di una finestra di via Palmiro Togliatti. La perquisizione sul luogo dell’occultamento ha permesso ai militari di sequestrare ben 168 dosi di cocaina e crack oltre alla somma contante di 105 euro. Sempre in zona Quarticciolo, gli stessi Carabinieri hanno arrestato un 22enne tunisino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, notato a cedere alcune dosi di cocaina prelevate da un nascondiglio ricavato nel terreno. A seguito della perquisizione i Carabinieri hanno sequestrato 29 dosi di cocaina del peso di 12 g., oltre a 190 euro in contanti.

Nel quartiere Tor Bella Monaca, sono finite in manette due persone: un 26enne italiano, fermato in via dell’Archeologia, dai Carabinieri della Stazione Tor Bella Monaca con 183,5 g di hashish e 4 di cocaina, e della somma di 21.270 euro all’interno della sua abitazione; un 20enne tunisino, senza fissa dimora, fermato in via Camassei, dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca mentre si aggirava con fare sospetto e trovato in possesso di 28 dosi di cocaina del peso di 11 g. nonché della somma contante di 240 euro.

Nel quartiere di Tor Vergata, i Carabinieri hanno arrestato in due distinte attività antidroga un 36enne e un 48enne romani. Il primo è stato pizzicato in via Cammarata mentre, si aggirava con fare sospetto a bordo di una Panda, presa a noleggio, e trovato in possesso di 10 dosi di cocaina e 7 di crack, nonché della somma contante di 55 euro. Il secondo uomo è stato invece sorpreso in via Tenuta di Torrenova con 144 dosi di cocaina del peso di 108 g., nonché di materiale utile a pesare e confezionare lo stupefacente.

Lo scorso pomeriggio, in via Matteucci, i Carabinieri della Stazione Roma Garbatella hanno arrestato un 32enne, già noto, che è stato fermato e sottoposto ad un controllo mentre era alla guida di un ciclomotore. A seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di 3 dosi di hashish del peso di 25 g e altre due bustine di cellophane contenente ulteriori 3 g. circa della stessa sostanza. La perquisizione domiciliare, presso la propria abitazione in via del Trullo, ha permesso di rinvenire ulteriori 38 g. di hashish, un bilancino di precisione e materiale utile per confezionare la droga.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, al termine di un breve inseguimento nel quartiere Tiburtino, hanno fermato una moto con a bordo due uomini in via Alfredo Borelli e li hanno sottoposti ad un accurato controllo, trovandoli in possesso di 14 dosi di cocaina e 1.045 euro, occultati in un vano nel sottosella. Sono stati entrambi arrestati.

Nel quartiere Talenti sono finiti in manette altri due giovani; un 23enne spagnolo, ma residente a Roma, sorpreso in via delle Isole Curzolane dai Carabinieri della Stazione Roma Città Giardino, mentre si aggirava a bordo di una vettura a noleggio, e trovato in possesso di 10 involucri di hashish del peso di 1000 g., e della somma contante di 150 euro, mentre presso l’abitazione è stato trovato in possesso di 0,5 g. di cocaina e della somma di 2200 euro; un 27enne romeno, fermato a bordo di un’autovettura e trovato in possesso di 17 dosi di cocaina del peso di circa 10 g., e della somma di 640 euro in contanti.

In serata, in via Leonina, i Carabinieri della Stazione Roma Quirinale hanno fermato un 56enne romano, con precedenti e con l’obbligo di presentazione alla PG, notato in atteggiamento sospetto a bordo di in auto. A seguito della perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di un involucro di cellophane contenente 0,6 g. di cocaina e la somma di 240 euro in contanti di piccolo taglio. La perquisizione ha inoltre permesso ai militari di scoprire ulteriori 12 g. della stessa sostanza occultati all’interno del vano portalampada del tettuccio. In viale Alessandrino, i Carabinieri hanno effettuato un controllo ad un 18enne romano, notato in atteggiamento sospetto e trovato in possesso di 10 g. di cocaina e uno di hashish e della somma contante di 95 euro.

Lo scorso pomeriggio, nei pressi della metropolitana Battistini, i Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo hanno arrestato un cittadino ucraino di 18 anni, subito dopo aver ceduto 5 g. di hashish in cambio di 20 euro, ad un acquirente che è stato identificato e segnalato quale assuntore. Sempre nel pomeriggio ma questa volta in via delle Acacie, nel quartiere di Centocelle, i Carabinieri hanno arrestato un 43enne romano, sorpreso a cedere dello stupefacente, azione che non si è realizzata per il tempestivo intervento dei militari. A seguito della perquisizione i militari hanno rinvenuto complessivamente 4 dosi di cocaina del peso di circa 5 g., e la somma contante di 365 euro.

Infine a Cinecittà, in via Carpurnio Pisone, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Casilina hanno arrestato un romano di 18 anni, incensurato, sorpreso a cedere alcune dosi di hashish ad un giovane. Al termine dell’attività i militari hanno rinvenuto e sequestrato 59 dosi di hashish e la somma contante di 220 euro.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Occorre precisare che, in considerazione dello stato del procedimento, gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.