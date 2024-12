Frosinone, incidente stradale. Interviene un vigile del fuoco libero dal servizio.

Frosinone, incidente stradale: auto finisce fuori strada, ecco cosa è successo

I vigili del fuoco di Frosinone sono intervenuti alle 22:15 di ieri, 30 novembre, nella parte alta del capoluogo, per un incidente stradale.

Sul posto, in via Ciamarra, vi era un’auto uscita fuori strada per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

I primi soccorsi sono stati prestati da un vigile del fuoco libero dal servizio che era di passaggio nella zona dell’incidente ed ha fornito assistenza alle persone coinvolte mettendo in sicurezza il mezzo.

Dopo pochi minuti sono intervenuti i colleghi della 1A della sede centrale che hanno completato le operazioni di soccorso.

Sul posto Carabinieri e 118 per quanto di competenza.