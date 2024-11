Sospensione idrica a Cassino lunedì 2 dicembre 2024: ecco le info riportate dal portale ufficiale di Acea.

Info e dettagli

Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica in via Appia Nuova, lunedì 02 dicembre dalle ore 08:00 alle 13:00, si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Cassino.

In particolare, le zone interessate sono le seguenti:

via Appia Nuova;

località Cavalle;

strada Cavalle;

strada Zuppariello.

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto per le ore 13:00, salvo imprevisti.

