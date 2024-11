I Carabinieri della Stazione di Gavignano, alla presenza del Sindaco, nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, volta a tutelare le fasce deboli, hanno tenuto un incontro nel centro anziani gavignanese.

Gavignano, i Carabinieri incontrano gli anziani: ecco come è andata

All’appuntamento hanno partecipato numerosi cittadini locali e l’evento è stato molto apprezzato dalla comunità, poiché oltre ai consigli utili forniti dal Comandante della Stazione, è stato il momento per il dialogo e confronto.

Diverse le domande formulate dagli intervenuti interessati a difendersi dalle truffe e momento utile per rafforzare la reciproca fiducia. I carabinieri hanno ribadito alle vittime l’importanza di segnalare tempestivamente eventuali casi di truffa per consentire un rapido intervento delle forze dell’ordine decisivo per individuare gli autori.

Particolare attenzione è stata anche riservata ai furti in abitazione, evento molto attenzionato soprattutto durante le festività natalizie.

I Carabinieri hanno illustrato le principali tecniche e i raggiri usati dai malfattori per entrare nelle case, spiegando come poter fronteggiare i rischi e quale comportamento assumere in caso di situazioni sospette, distribuendo a tal proposito un volantino informativo ben dettagliato.

L’Arma dei Carabinieri raccomanda il massimo dialogo in famiglia tra giovani e anziani per favorire una reale sensibilizzazione preventiva, che può essere potenziata proprio dallo scambio domestico sul tema.