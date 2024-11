I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Anzio hanno arrestato quattro uomini in flagranza di reato e uno in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere – di età compresa tra i 20 e i 42 anni, tutti senza occupazione e con precedenti – gravemente indiziati del reato di riciclaggio.

Ardea, arrestate cinque persone per riciclaggio di auto: i dettagli sulle indagini dei Carabinieri

A seguito di un’attività appositamente predisposta per il contrasto di reati predatori nel territorio del comune di Ardea, i Carabinieri hanno individuato gli indagati che, a bordo di un’auto risultata, a seguito di immediati accertamenti alla Banca Dati, provento di furto, si stava dirigendo in via Monti Santa Lucia, per poi introdursi all’interno del cortile di un’abitazione in località le Salzare, già nota per precedenti operazioni di controllo.

Di iniziativa, i Carabinieri della Tenenza di Ardea e della Stazione di Marina Tor San Lorenzo, hanno eseguito la perquisizione congiunta sorprendendo i 4 soggetti intenti a smontare parti del predetto veicolo, sia all’interno del vano motore che nella plancia interna del veicolo. Auto e pezzi smontati sono stati sequestrati, unitamente a diversi attrezzi da lavoro rinvenuti sul posto. Subito dopo i quattro arrestati sono stati condotti presso il carcere di Velletri dove, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto.

Il quinto uomo, un 37enne nomade, che era riuscito a dileguarsi per le vie limitrofe, è stato identificato nel corso dei successivi accertamenti e rintracciato qualche giorno dopo.

A suo carico è stato notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.