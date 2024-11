Nella giornata di oggi sono state consegnate le nomine ai nuovi Ispettori Ambientali Comunali. Il Regolamento per l’istituzione di tale figura era stato approvato in una seduta del Consiglio Comunale.

Velletri, in Sala Consiglio consegnate le nomine ai nuovi Ispettori Ambientali

L’Amministrazione Comunale è fortemente impegnata nella tutela del territorio e dell’ambiente, con un’attenzione particolare sulla prevenzione, sulla vigilanza e sul controllo delle buone pratiche ambientali. Il Regolamento approvato, infatti, definisce il ruolo dell’Ispettore Ambientale, il cui compito principale è quello di assicurare il corretto conferimento, la gestione e la raccolta dei rifiuti.

Questa figura opererà in ausilio alla Polizia Locale, con l’obiettivo di informare, prevenire, controllare e accertare le corrette modalità di conferimento dei rifiuti della raccolta differenziata, contribuendo così a evitare comportamenti dannosi per l’ambiente e il decoro del territorio comunale.

“Sono entusiasta dell’inizio di questo nuovo progetto in quanto la figura dell’Ispettore Ambientale è volta a informare, prevenire, controllare e accertare le corrette modalità di conferimento dei rifiuti della raccolta differenziata. Questo per evitare il diffondersi di comportamenti dannosi, che arrecherebbero problemi all’ambiente e al decoro del territorio comunale. Mi complimento con gli undici Ispettori per aver partecipato ai corsi di formazione e per il prezioso lavoro che svolgeranno”, ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente, Ilaria Neri.