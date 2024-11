Paliano, moratoria per gli impianti fotovoltaici e di biogas su suolo agricolo

Paliano – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Fare Verde Provincia di Frosinone, garantendo sempre il diritto di replica.

Il comunicato stampa

Tutte le forze politiche in seno al Consiglio Comunale hanno deciso di seguire la via del buonsenso e del rispetto per l’ambiente e dei cittadini. Nei fatti il Consiglio Comunale di Paliano che si è tenuto il 26 Novembre 2024 ha deciso di chiedere al MASE e alla Regione Lazio una moratoria per i grandi impianti fotovoltaici su suolo agricolo e per gli impianti a biogas che alcune aziende vorrebbero costruire a Paliano.

La richiesta di moratoria decisa dal Consiglio Comunale di Paliano è in armonia con le osservazioni fatte da Fare Verde Paliano , da Terra Nostra APS , dai vari Comitati Civici e dal gruppo consiliare Insieme – Paliano durante il tavolo tecnico dedicato che si è tenuto il giorno 14 Novembre 2024 . Mettere fine alla deregulation per gli impianti inquinanti e per quelli che deturpano il paesaggio di pregio agricolo è diventata una priorità. Non è possibile sacrificare i terreni agricoli per darli ad attività industriali , cancellare le tradizioni , il bagaglio culturale , quello architettonico e la storia di secoli.

Ha vinto il dialogo e di questo modo di fare costruttivo sono state protagoniste Fare Verde Provincia di Frosinone APS con il suo gruppo di PALIANO e Terra Nostra che ha messo in campo il suo Comitato Scientifico per osservazioni di rilevanza sulle criticità degli impianti fotovoltaici in aree di pregio agricolo .

Tenacia , competenza delle Associazioni e dialogo con gli Amministratori Comunali hanno dato il risultato sperato quando in tanti descrivevano la nostra azione come una battaglia contro i mulini a vento. Pregiudizi sfatati per la ragionevolezza e la maturità politica dell’Amministrazione Comunale .

E’ la vittoria di tutti i Palianesi , dell’Amministrazione Comunale, delle Associazioni che sono effettive sul territorio, dei Comitati Civici che cercano di tutelare la bellezza paesaggistica e il territorio per le sue produzioni locali di pregio, per i beni architettonici. Lo asserisce Daniela Bucci presidente di Fare Verde Paliano che si sente di ringraziare il gruppo Insieme – Paliano in seno al Consiglio Comunale che è stato vicino alle forze civiche nel rispetto assoluto dell’Amministrazione Comunale. Dialogo costruttivo, civile, appassionato e mai arrogante che ha portato alla decisione comune di chiedere la moratoria per gli impianti fotovoltaici su suolo agricolo e per gli impianti a biogas.

Terra Nostra APS : E’ la vittoria del buonsenso ma è anche il momento di studiare insieme le politiche ambientali per lo sviluppo sostenibile del territorio specialmente per le aree coltivate anche con vitigni di eccezionale qualità , per quell’areale in cui insiste l’area di pregio naturalistico Selva di Paliano e per il luogo di culto casa di Santa Maria Goretti. Luoghi da tutelare e da conservare per le future generazioni nel migliore dei modi .

Fare Verde Paliano