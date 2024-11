Spaccio a Fiano Romano, Fonte Nuova e Mentana: sei arresti

Nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica che i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo (RM), negli ultimi due giorni, hanno arrestato 6 uomini, gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I controlli e gli arresti

In particolare, nell’ambito di serrati controlli volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Fiano Romano, lo scorso venerdì, hanno fermato un 26enne, trovato in possesso di 81 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento. Il continuo andirivieni nei pressi della sua abitazione, sita nel centro del comune di Fiano Romano, non è passato inosservato ai militari che, dopo aver sorpreso l’uomo, hanno deciso di approfondire il controllo, rinvenendo presso la sua abitazione, occultato in una scatola insieme a polvere di caffè e riso, lo stupefacente.

Poche ore più tardi, i Carabinieri della Stazione di Mentana hanno fermato un’autovettura, presa a noleggio, con a bordo due ragazzi, rispettivamente di 19 e 21 anni; i due, mostratisi insofferenti al controllo di polizia, hanno insospettito i militari che hanno deciso, nell’immediatezza, di procedere ad un approfondito controllo, così rinvenendo 18 grammi di cocaina, suddivisi in 20 dosi.

Gli ulteriori accertamenti e le immediate attività investigative svolte dai Carabinieri della Stazione di Mentana hanno consentito, inoltre, di individuare un’autovettura, nelle disponibilità di un 22enne, all’interno della quale, a seguito di perquisizione, sono state rinvenute 240 dosi di cocaina, per un totale di 180 grammi circa.

I militari hanno quindi proceduto ad estendere i controlli anche presso l’abitazione dell’italiano, che, per sottrarsi al controllo aveva finto, in un primo momento, un malore, così rinvenendo materiale utile al confezionamento della sostanza nonché 140 euro in contanti.

Due giorni dopo, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato un 41enne, già noto alle forze dell’ordine, poiché, fermato nel comune di Fonte Nuova, a bordo di autovettura a noleggio, è stato trovato in possesso di circa 7 grammi di cocaina, suddivisi in più dosi, nonché circa 300 euro in contanti.

Poche ore dopo, infine, i Carabinieri della Stazione di Monterotondo hanno arrestato un 53enne italiano, incensurato, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, infatti, insospettiti dai continui movimenti nei pressi dell’abitazione dell’uomo, sita in zona centrale del comune eretino, lo hanno sorpreso in pubblica via e trovato in possesso di 21 grammi di cocaina; i successivi approfondimenti presso la sua abitazione hanno permesso di rinvenire ulteriori 22 grammi circa di hashish, nonché materiale per il confezionamento.

Il 53enne si è giustificato con gli investigatori, raccontando di essere senza lavoro e di aver intrapreso, per necessità economiche, l’illecita attività.

I risultati di questi ultimi due giorni, frutto dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, sono ulteriore testimonianza della particolare attenzione posta dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.