Processo per la morte della giovane Serena Mollicone: presentato ricorso in Cassazione dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma.

Processo Serena Mollicone, PG Roma ricorre in Cassazione contro l’assoluzione degli imputati: i dettagli e gli ultimi aggiornamenti

Stando a quanto riportato dall’Ansa, la Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma ha presentato il ricorso in Cassazione per impugnare la sentenza dell’assoluzione degli imputati nel corso del processo per la morte di Serena Mollicone, la giovane di Arce (FR) ritrovata morta nel giugno del 2001.

Nel luglio scorso, erano stati assolti quindi Franco Mottola, ex comandante della caserma di Arce, la moglie Anna Maria e il figlio Marco, insieme ai carabinieri Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano.

Nelle scorse settimane era stato annunciato il deposito del ricorso dal sostituto procuratore Generale.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti sul processo.

