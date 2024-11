I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato due persone, un 44enne e un 43enne, gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Roma, trovati con oltre 20kg di droga e circa 60mila euro: arrestati due uomini a Talenti. I dettagli sull’intervento dei Carabinieri

La scorsa serata, nell’ambito di una serie di controlli nel quartiere Talenti, i Carabinieri hanno fermato per un controllo i due indagati notati in piazza Talenti angolo via Ugo Ojetti a bordo di un’auto a noleggio.

Il nervosismo dei due uomini ha spinto i Carabinieri ad eseguire le perquisizioni personali e veicolare, che hanno portato al rinvenimento di 74 dosi di cocaina, 7 dosi di MDMA, 10 dosi di anfetamina, 10 dosi di ketamina, 35 frammenti di hashish, 12 dosi di marijuana e 6 involucri contenenti funghi allucinogeni oltre alla somma contante 1.835 euro.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno quindi dichiarato in arresto il 44enne e il 43enne decidendo poi di perquisire le rispettive abitazioni dove sono stati rinvenuti ulteriori quantitativi di droga e denaro contante.

Presso l’abitazione del 44enne, infatti, sono stati trovati, in diversi borsoni e buste occultati in camera da letto, circa 2 kg di cocaina, circa 13 kg di hashish, 100 g di MDMA, circa 4 kg di marijuana, 71 g di funghi allucinogeni, 26 g di ketamina, 24 g di efedrina, 48 vaporizzatori di cannabis, nonché’ la somma contante di euro 60.000 suddivisa in sei confezioni incellofanate, ritenuti provento di attività illecite.

I Carabinieri hanno sequestrato in totale oltre 20 kg di droga e 61.835 euro e hanno condotto gli arrestati nel carcere di Regina Coeli.

Il Tribunale di Roma ha convalidato gli arresti e ha disposto per loro la custodia cautelare in carcere.

Occorre precisare che, in considerazione dello stato del procedimento, gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.