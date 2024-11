I Carabinieri della Stazione di Roma Acilia hanno arrestato un 49enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di stalking nei confronti della sua ex compagna.

Roma, scatta l’allarme del dispositivo antistalking: arrestato 49enne di Acilia. I dettagli

L’intervento dei militari è stato reso possibile grazie ad un allarme generato automaticamente da un dispositivo elettronico antistalking che ha inviato una segnalazione in tempo reale alla Centrale Operativa dei Carabinieri.

I Carabinieri, quindi, sono rapidamente intervenuti e hanno intercettato l’uomo mentre si avvicinava all’abitazione della sua ex compagna, arrestandolo in flagranza di reato per la violazione del divieto di avvicinamento alla donna.

Raccolti gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato, i Carabinieri lo hanno condotto in Caserma e successivamente accompagnato presso le aule del Tribunale, dove l’arresto è stato convalidato.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.

Se sei vittima di violenza domestica e/o di genere, contatta le Forze dell’Ordine o il 1522