Poco prima delle ore 6:00 di oggi, 22 novembre 2024, sulla A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Ponzano Romano ed il bivio con la Diramazione Roma nord, verso Roma, a causa di un incidente autonomo all’altezza del km 525.

Incidente sulla A1 verso il bivio di Roma Nord: traffico in tilt, soccorsi e Forze dell’Ordine sul posto. I dettagli

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, la Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto interessato, il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda verso Roma.

Inoltre, si registrano 3 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Ponzano Romano verso Roma.

Agli utenti in viaggio verso Roma, dopo l’uscita obbligatoria a Ponzano Romano si consiglia di rientrare a Fiano Romano dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Per le lunghe percorrenze e gli utenti dei veicoli pesanti si consiglia di uscire a Orte, percorrere la Super Strada Orte-Viterbo, proseguire sulla S.S.2 Cassia verso Roma per poi rientrare in A1 dopo aver percorso il GRA.

Aggiornamento delle ore 10:15

Poco dopo le ore 9:30, sulla A1 Milano-Napoli è stato è stato riaperto il tratto compreso tra Ponzano Romano ed il bivio con la Diramazione Roma nord, verso Roma, precedentemente chiuso a causa di un incidente autonomo che ha visto coinvolto un mezzo pesante all’altezza del km 525.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, la Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto interessato, il traffico è stato sbloccato e si transita su due corsie con una corsia in deviazione nella carreggiata opposta.

Inoltre, in corrispondenza della precedente uscita obbligatoria di Orte, si registrano 12 km di coda verso Roma.

Per le lunghe percorrenze e per gli utenti dei veicoli pesanti si consiglia di uscire a Orte, percorrere la Super Strada Orte-Viterbo, proseguire sulla S.S.2 Cassia verso Roma per poi rientrare in A1 dopo aver percorso il GRA.

Foto di repertorio