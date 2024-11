MARYLIN vola al Festival TMF 2024 nella Repubblica di San Marino, dopo aver brillantemente superato le Live Audition del Tour Music Fest – The European Music Contest.

I dettagli tramite comunicato stampa

~ Marylin, nome d’arte di Maria Corapi, talentuosa pianista romana in Finale al più grande Music Contest d’Europa presieduto da Beppe Vessicchio e Kara DioGuardi (giurata di American Idol e autrice per Pink, Demi Lovato, Anastacia, Mylious Johnson, Ensi, Mazay DJ, Annalu e tanti altri artisti di fama internazionale), Monica Hill, Francesco Rapaccioli, Paola Folli, Andrea Rodini e i coach di Berklee College of Music.

~ Su oltre 28000 artisti provenienti da tutta Europa e selezionati durante il Tour delle Live Audition che ha toccato ben 12 Paesi europei, la musicista italiana Marylin, ha raggiunto una qualificazione importante che darà la possibilità di performare su un palco ambitissimo per rappresentare la sua Nazione.

~ La musicista pianista e direttore d’Orchestra nonché organista e clavicembalista italiana ha convinto la Commissione artistica del Tour Music Fest, formata da decine di esperti di musica e professionisti del settore, con il suo talento e la sua determinazione dimostrando una grande capacità artistica e comunicativa unita a una grande musicalità, qualità utili per raggiungere il palco da sogno nella meravigliosa cornice della Repubblica di San Marino, al cospetto di grandi artisti e professionisti che negli ultimi 17 anni ha visto sfilare decine di artisti emergenti ormai diventati grandi professionisti del settore, come Mahmood, Ermal Meta, Ariete e Federica Carta.

~ La Commissione ha selezionato Marylin su migliaia di proposte artistiche e questo deve essere motivo di orgoglio ad essere una bella conferma che la strada che l’artista sta percorrendo è giusta.

Dopo aver effettuato selezioni in un viaggio che ha attraversato l’Europa, la giuria TMF è riuscita nel difficile compito di scegliere i protagonisti della più importante Manifestazione Internazionale dedicata alla Musica emergente.

~ Migliaia di artisti sognano di poter cogliere l’esperienza musicale incredibile, utile ed emozionante di performare su grandi palchi. Questo risultato può essere considerato come un grande obiettivo di artista raggiunto.

Maria dimostra una solida padronanza della tecnica strumentale, supportata da una significativa esperienza nel campo e offre performance ispirate di altissimo livello, in grado di catturare e coinvolgere il pubblico in modo profondo.

Congratulazioni per aver raggiunto questo importantissimo traguardo!

Mary! We Love Your Music!

TMF Staff