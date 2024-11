In occasione della Riunione dei Ministri degli Esteri – Presidenza italiana G7 – il 25 e 26 novembre 2024, il Comando di Polizia locale del Comune di Fiuggi, coordinato dalla dottoressa Maria Assunta Trinti, tramite una nota di aggiornamento comunica nuove informazioni di carattere generale e sulla Mobilità Cittadina.

I dettagli

“Fermo restando le Aree già individuate 1) Massima Sicurezza 2) Riservate 3) Rispetto, pubblicate sul sito del Comune di Fiuggi, nel rinnovare la raccomandazione alla massima collaborazione per il corretto e il più possibile ordinato svolgimento dell’evento internazionale – si legge nella nota – si forniscono le ulteriori comunicazioni.

LE SCUOLE ( Ordinanza Sindacale nr. 18 del 20.11.2024) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI OGNI ORDINE E GRADO COMPRESO L’ASILO NIDO COMUNALE NEI GIORNI 25 E 26 NOVEMBRE 2024 RESTANO APERTE OSSERVANDO IL SEGUENTE ORARIO DI USCITA ANTICIPATA:

Scuola Infanzia ore 12:30

Scuola Primaria ore 13:00

Scuola Secondaria di 1° grado ore 13:30

L’Asilo Nido Comunale osserverà orario regolare.

Il Liceo Scientifico e Linguistico di Fiuggi osserverà orario regolare.

Per l’Istituto Alberghiero, che insiste in area di Massima Sicurezza, impegnato nei servizi di ristorazione dell’evento è disposta la chiusura per il giorno 25 novembre 2024, con regolare ripresa delle lezioni il giorno 26 novembre 2024.

PERCORSO PER RAGGIUNGERE TUTTE LE SCUOLE DI FIUGGI:

Dalla SR 155 (Alatri-Frosinone) o la SR Raccordo Anagni Fiuggi si dovranno percorrere le seguenti

vie:

Michelangelo Buonarroti – Vallicelle – Vecchia Fiuggi – Via Armando Diaz in viale degli Studi (Istituto comprensivo Val Madonna) proseguire su via Pisciarello (Asilo Nido e Scuola Secondaria) – proseguire su Via Vecchia Fiuggi-Via Cisterna-Incr. Monumento -Via Vecchia Fiuggi e Via Verghetti (Liceo Scientifico e Linguistico).

Per Istituto Alberghiero dall’incrocio Monumento si procede su Via Diaz- Via Vecchia Fiuggi e Via Garibaldi.

In alternativa si può accedere Via Capo i Prati, Circonvallazione Macchiadoro, Via Calipari, Vallicelle, Vecchia Fiuggi, Via Armando Diaz , viale degli Studi ( Plesso Scolastico di Val Madonna) proseguire su via Pisciarello ( Asilo Nido e Scuola Secondaria)- proseguire su Via Vecchia Fiuggi-Via Cisterna-Incr. Monumento -Via Vecchia Fiuggi e Via Verghetti ( Liceo Scientifico e Linguistico).

Per Istituto Alberghiero dall’incrocio Monumento si procede su Via Diaz- Via Vecchia Fiuggi e Via

Garibaldi.

Dalla SR 155 da Acuto si dovranno percorrere le seguenti vie:

SR 155 – Cavalieri Templari, Via Cupa viale degli Studi per raggiungere il Plesso Scolastico di Val

Madonna), proseguire su via Pisciarello ( Asilo Nido e Scuola Secondaria.

Madonna), proseguire su via Pisciarello ( Asilo Nido e Scuola Secondaria. SR 155 – Cavalieri Templari, Via Cupa, Viale Marc’Antonio Colonna- Casavetere- Monumento�Vecchia Fiuggi e Via Garibaldi per raggiungere Istituto Alberghiero.

Il Servizio di Trasporto Scolastico sarà così modificato:

Linea nr. 1:

la fermata di Via Villini – SOSTITUITA fermata DECO’;

la fermata di Via vecchia Fiuggi (Alimentari Santino) sostituita BAR FRANCESCA;

Linea nr. 3:

La fermata di NAZZARI – SOSTITUITA sbarra ACCESSO boschetto

Linea nr. 5:

FERMATA Vigili Urbani, E PIAZZA TRENTO E TRIESTE SOSTITUITA fermata Monumento.

Il Servizio Extraurbano Cotral : Non è consentito accesso a Nassyria- Stazione -ULTIMA Fermata

per Fiuggi altezza Bar Mattei ( Tattone)- Disposizione Questura di Frosinone prot.14055 del 19.11.2024 .

Verificare orari e transiti sul sito Co.tra.l.

COME RAGGIUNGERE FIUGGI CITTA’

Se si arriva a Fiuggi percorrendo la SR 155 o la SR Raccordo Anagni Fiuggi si dovranno percorrere le seguenti vie:

Michelangelo Buonarroti – Vallicelle – Vecchia Fiuggi – Via Armando Diaz (con possibilità di innesto in viale degli Studi per raggiungere il Plesso Scolastico di Val Madonna). proseguire su via Pisciarello (Asilo Nido e Scuola Secondaria) – proseguire su Via Vecchia Fiuggi-Via Cisterna-Incr. Monumento – Via Vecchia Fiuggi e Via Verghetti ( Liceo Scientifico e Linguistico).

Per Istituto Alberghiero dall’incrocio Monumento ( si procede su Via Diaz- Via Vecchia Fiuggi e Via

Garibaldi.

Via Capo i Prati, Circonvallazione Macchiadoro, Via Calipari, Vallicelle, Vecchia Fiuggi, Via Armando Diaz (con possibilità di innesto in viale degli Studi per raggiungere il Plesso Scolastico di via Val Madonna.

Se si arriva a Fiuggi percorrendo la SR 155 e provenendo da Acuto si dovranno percorrere le

seguenti vie:

SR 155 – Cavalieri Templari, Cupa (con possibilità di innesto in viale degli Studi per raggiungere il

Plesso Scolastico di Val Madonna), Marcantonio Colonna, Casavetere.

COME RAGGIUNGERE FIUGGI FONTE

Se si arriva a Fiuggi percorrendo la SP 147 si dovranno percorrere le seguenti vie:

Marcantonio Colonna, Cupa (con possibilità di innesto in viale degli Studi per raggiungere il Plesso Scolastico di Val Madonna), Cavalieri Templari, SR 155 dir. Acuto, A1 oppure Casavetere, Armando Diaz (con possibilità di innesto in viale degli Studi per raggiungere il Plesso Scolastico di Val Madonna), delle Valli, delle Magnolie, Vallicelle, Michelangelo Buonarroti.

DIVIETI DI SOSTA “AREA DI MASSIMA SICUREZZA” FIUGGI FONTE

DALLE ORE 6,00 DEL 24.11.2024 ALLE ORE 22,00 DEL 26.11.2024

Via A. Casalini Via Prenestina (alt. P.S.) C. Nuova Italia Viale IV Giugno;

Via S. J. Escrivà Via delle Felci Via dei Villini P.Le G.L. D’Anticoli;

Via del Parco P.za M. di Nassiriya P.le XXIII Giugno Via Rettifilo;

Via V. Fiuggi (da inc. Rettifilo alt. Pza I. Silone),

C.ne Macchiadoro (da via V. Fiuggi all’inc. con via Calipari), Via dei Castani (sui primi 100 mt da Via

V. Fiuggi), Via Gorizia (sui primi 100 mt da Via V.

Fiuggi),

V. Fiuggi), Via Gorizia (sui primi 100 mt da Via V. Fiuggi), Via Fiume, Via di Piazza Spada Via A. Nazari (sui primi 50 mt da C.N. Italia), Via Nuova Fonte (sui primi 50 mt da Via Prenestina), Viale Anticolana (su ambo i lati altezza perimetro hotel San Giorgio).

DIVIETI DI SOSTA “AREA DI MASSIMA SICUREZZA” FIUGGI CITTA’

DALLE ORE 9,00 DEL 25.11.2024 ALLE ORE 01,00 DEL 26.11.2024

Via A. Diaz (da inc. Casavetere a E. Besso), Via G. Giolitti (sui primi 100 mt da Via A. Diaz), P.za Trento e Trieste, Via Umberto I° inc. L. P.le D’Anticoli, Via Sorelle Faioli, Via G. Garibaldi, P.le L. D’Anticoli e P.le M. Terrinoni, Via E. Besso, Viale San Biagio, Via dei Villini, Via Cupa, Via Colle della Volpe, Via Marc. Colonna, Via Casavetere.

CHIUSURA DELLE STRADE “AREA DI MASSIMA SICUREZZA” FIUGGI FONTE

DALLE ORE 7,00 DEL 24.11.2024 ALLE ORE 22,00 DEL 26.11.2024

Accessi pedonali consentiti esclusivamente con transito sui marciapiedi ai residenti e/o domiciliati ai titolari di attività commerciali, ricettizie e professionali nonché ai loro dipendenti e ai loro clienti.

Via dei Villini ( da C. N. Italia inc. Casalini), Via A. Casalini, Via Prenestina (inc.Casalini – C.N.Italia)

Viale IV Giugno, Via J.M. Escrivà, Via delle Felci, Corso Nuova Italia, Piazza Frascara, P.le XXIII Giugno, Piazza Martiri di Nassiriya, P.Le G.L. D’Anticoli.

CHIUSURA DELLE STRADE “AREA DI MASSIMA SICUREZZA FIUGGI CITTÀ

DALLE ORE 9,00 DEL 25.11.2024 ALLE ORE 01,00 DEL 26.11.2024

Accessi consentiti esclusivamente a piedi, con transito sui marciapiedi, ai residenti e/o domiciliati, ai titolari di attività commerciali, ricettizie e professionali nonché ai loro dipendenti e ai loro clienti.Via A. Diaz (da Giolitti a

inc. Besso), Via E. Besso P.za Trento e Trieste Via Umberto I° inc. L. P.le D’Anticoli Via Sorelle Faioli Via G. Garibaldi.

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE

Via Di Piazza Spada – dalle h 7,00 del 24.11.24 alle ore 1,00 del 27.11.2024 con corsie di marcia riservate ai mezzi di Polizia, di emergenza e autorizzati; Via dei Villini – dalle h 7,00 del 24.11.24 alle ore 1,00 del 27.11.2024 corsia di marcia riservata ai mezzi di Polizia, di emergenza e autorizzati, Via Fiume – dalle h 7,00 del 24.11.24 alle ore 1,00 del 27.11.2024 con corsia di marcia riservata ai mezzi di Polizia, di emergenza e autorizzati, Via Casalini – dalle h 7,00 del 24.11.24 alle ore 1,00 del 27.11.2024 con corsie di marcia riservate ai mezzi di Polizia, di emergenza e autorizzati, Via Vecchia Fiuggi – da incrocio Rettifilo ad immissione con Piazza I. Silone dalle h 7,00 del 24.11.24 alle ore 1,00 del 27.11.2024 con corsia di marcia riservata ai mezzi di Polizia, di emergenza e autorizzati.

MODALITA’ TRANSITO VEICOLI E PEDONI NELLE AREE RISERVATE

Accessi consentiti esclusivamente ai residenti e/o domiciliati, ai titolari di attività commerciali, ricettizie e professionali nonché ai loro dipendenti e ai loro clienti.

Via del Parco, Piazza Nassiriya, P.le XXIII Giugno, Va Vallombrosa, Via Valle del Silenzio, Via dei Castani, C.ne Macchiadoro da inc. Calipari/V. Fiuggi, Piazza I. Silone, Via V. Fiuggi da inc.

Via Rettifilo imm. Piazza I. Silone, Via Rettifilo da inc. Via Vecchia Fiuggi/Colle della Volpe, Via Fiume, Via Di Piazza Spada, Via dei Villini, Via A. Nazari, Via del Tornello, Via Piè di Vigna, Via XV Gennaio, Via Di Nuova Fonte, Via Gorizia, Piazza Spada, Via Quarto D’Anagni.

OBBLIGHI e DIVIETI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

DIVIETI APPLICATI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Con l’Ordinanza Dirigenziale nr. 250 del 17.11.2024 Sono stati apportati provvedimenti alla mobilità dal 24 al 26.11.2024.

Con l’Ordinanza Dirigenziale nr. 252 del 18.11.2024 È stato imposto il divieto di sosta ed accampamento su tutto il territorio di camper, roulotte e similari per i gg 23, 24, 25 e 26.11.2024

Con l’Ordinanza Dirigenziale nr. 253 del 18.11.2024 È stato imposto il divieto di accensione fuochi su tutto il territorio per i gg. 23, 24, 25 e 26.11.2024

Con l’Ordinanza Dirigenziale nr. 254 del 18.11.2024 È stato imposto il divieto di somministrazione e vendita in contenitori di vetro o lattine di analcolici, alcolici e superalcolici per i gg. 24, 25 e 26.11.2024 in zona di Massima Allerta

Con l’Ordinanza Dirigenziale nr. 257 del 19.11.2024 Sono stati apportati provvedimenti alla mobilità con installazione di divieto di sosta e di accesso al Centro Sportivo Comunale dal 21 al 26.11.2024

Con Ordinanza del Funzionario nr. 251 del 18.11.2024 è stata disposta, per il giorno 25.11.2024, la sospensione del mercato ortofrutticolo di Monsignor Terrinoni.

NOTIZIE UTILI

Gli Uffici Comunali nella sola giornata del 25 novembre 2024 osserveranno apertura fino alle ore 13.00

L’Ufficio Postale di Fiuggi Città potrà osservare apertura fino alle ore 13.00

L’Ufficio Postale di Fiuggi Fonte potrà osservare regolare orario.

Seguiranno successive comunicazioni all’esito della trasmissione di specifiche disposizioni da

parte della Prefettura di Frosinone .

OGNI INFORMAZIONE POTRA’ESSERE RICHIESTA AGLI UFFICI DI POLIZIA LOCALE NEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO ( martedì dalle 9-12; giovedì 9-12 e 15-18; sabato 9-12) nonché ai seguenti numeri

0775-515861/0775-5461418

Via mail:

segreteria.comando@comunedifiuggi.it

spm@comunedifiuggi.it

Foto di repertorio