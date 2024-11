Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) ed al fine di preservare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che, nel pomeriggio di sabato 16 novembre, a Olevano Romano, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 67enne del posto gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Spaccio a Olevano Romano, trovato con 12 dosi di cocaina in casa: arrestato 67enne

In particolare, nell’ambito di un servizio svolto di iniziativa e finalizzato al contrasto dei reati connessi alla vendita di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Olevano Romano hanno controllato in strada una persona sospetta a bordo di un’autovettura, trovandolo in possesso di una piccola dose di cocaina e decidendo quindi di eseguire una perquisizione domiciliare nei pressi della vicina abitazione.

I Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato nel complesso 12 dosi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento, 130 g circa di sostanza da taglio e 365 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

L’indagato è stato successivamente sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.