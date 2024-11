Sono stati gli agenti del I Gruppo Prati e del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia Locale di Roma Capitale che, nel tardo pomeriggio di ieri, sono intervenuti tempestivamente bloccando una donna di 50 anni dal tentativo di gettarsi dal muro di cinta di Lungotevere in Sassia.

Roma, vuole buttarsi dal Lungotevere: salvata una donna di 50 anni. Provvidenziale l’intervento degli agenti della Polizia Locale

Le pattuglie erano impegnate nei servizi di viabilità a ridosso dei cantieri giubilari, quando hanno scorto la signora che tentava di salire sul parapetto di fronte all’ospedale Santo Spirito.

Gli agenti l’hanno raggiunta in pochi istanti riuscendo a fermarla in tempo e impedendole di proseguire nel gesto estremo.

Una volta messa in sicurezza e tranquillizzata, la donna è stata accompagnata in ospedale dal personale sanitario, sopraggiunto sul posto, per gli accertamenti medici del caso.