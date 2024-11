Ardea – Si chiama TORSA e sta per Tor San Lorenzo organizzata per la ripresa sociale di Ardea. Questa è la nuova realtà associativa che approda a Tor San Lorenzo con iniziative pubbliche, momenti di aggregazione per le comunità con particolare attenzione alla fascia giovanile, e soprattutto con un ascolto attivo della collettività.

Ad Ardea c’è una nuova associazione: si chiama Torsa

Ecco di cosa si tratta

Al centro del progetto c’è la valorizzazione del territorio di Ardea tramite la ricostruzione del tessuto sociale. Sono tanti i problemi della zona, molte le richieste dei cittadini che spesso non trovano un luogo di discussione. Questo gruppo vuole condividere competenze e impegno civico per rispondere alle esigenze dei cittadini.

TORSA mette al centro i bisogni e i desideri della comunità. Vuole farlo con una forma associativa apartitica e lontana dalle logiche di potere, per questo è facile capire “chi c’è dietro TORSA”. La partecipazione alla vita pubblica della città è l’elemento che fa camminare insieme i fondatori di TORSA, da poco anche presenti sui social con i volti e le voci del progetto.

Ci mettono la faccia e invitano Ardea al loro primo appuntamento pubblico fissato per domenica 1 dicembre alle 10.30 in Piazza Falcone e Borsellino a Tor San Lorenzo. L’assemblea pubblica sarà un momento di ascolto e riflessione collettiva su temi rilevanti per il territorio, per condividere idee e fare proposte di azioni concrete anche partendo da segnalazioni di disservizi.

“L’assemblea rappresenta il primo passo per incontrare quelle persone che, pur essendo sempre state presenti nella vita del nostro territorio, desideriamo ora coinvolgere in progetti concreti e condivisi. Negli ultimi anni, ho avuto l’opportunità di lavorare su iniziative che promuovono la sostenibilità sociale e ambientale, e ora sento il forte impegno di restituire qualcosa alla comunità che mi ha vista crescere. Per me, questo significa creare le condizioni affinché le persone possano ritrovarsi, confrontarsi e collaborare. Le assemblee che proponiamo non saranno eventi occasionali, ma diventeranno un appuntamento mensile fisso per elaborare insieme proposte per il futuro del nostro territorio.”

“Questa, però, non è l’unica azione di TORSA. La nostra organizzazione si impegna anche nella formazione e nell’informazione per la crescita di una comunità resiliente. Siamo convinti che solo attraverso il coinvolgimento attivo di tutti possiamo creare un impatto duraturo e positivo”, spiega Andreea Dumitrascu, presidente e fondatrice di TORSA.

TORSA arriva ad Ardea come sfida alla solitudine e a quel senso di sconforto che porta a pensare come immutabile la propria città, come se alcune fratture fossero così profonde da essere ormai parte del territorio. Per chi anima TORSA non è così. Questo è il tempo di avvicinare persone per trasformare i luoghi di tutti i giorni. È tempo di ricucire.