Roma – Nella serata di ieri, 17 novembre 2024, alle ore 20.45, la Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato la squadra 9A in Via delle Medaglie d’Oro, per una fuga di gas.

Roma, fuga di gas in una palazzina: colti da malore una donna e un 13enne

Intervengono Vigili del Fuoco, 118 e Forze dell’Ordine

Sul posto anche il CRRC ed il funzionario di turno. All’arrivo, i Vigili del Fuoco hanno estratto dall’appartamento, posto al 5° piano, una donna di circa 50 anni ed un ragazzo di 13, colti da malore, assicurandoli al soccorso dei sanitari.

È stata evacuata l’intera palazzina con 13 nuclei familiari. Polizia di Roma Capitale sul posto per emergenza abitativa.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio