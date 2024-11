A1, chiusure notturne della stazione di Anagni da oggi

A1 – Chiusure notturne della stazione di Anagni dalle ore serali di oggi, 18 novembre 2024.

Ecco tutti i dettagli.

Info e dettagli

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della fibra ottica, nelle quattro notti di lunedì 18, martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Anagni, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Napoli: Ferentino;

in uscita per chi proviene da Roma: Colleferro.

Foto di repertorio