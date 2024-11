Fiumicino – Dalle ore 13:00 circa di oggi, 16 novembre 2024, otto squadre dei Vigili del Fuoco stanno intervenendo in Via delle Quattro Casette, zona Tragliatella, per il crollo di un edificio a seguito di un’esplosione.

Fiumicino, crolla un edificio: donna estratta dalle macerie. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Giunti sul posto le squadre hanno estratto in vita una donna di 62 anni rimasta parzialmente sotto le macerie; la stessa è stata assicurata al personale sanitario presente sul posto.

Il perimetro della villetta è stato interdetto all’accesso per consentire la messa in sicurezza ed rilievi del caso.

Sul posto Funzionario e Capo Turno VVF, carabinieri e 118 sul posto per quanto di loro competenza. Potrebbero seguire aggiornamenti.