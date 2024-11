Palestrina, pazienti ricoverati su barelle: la denuncia della FP CGIL

Palestrina – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della FP CGIL in merito all’apertura di una nuova unità di degenza nel Pronto Soccorso. Garantiamo il diritto di replica.

Il comunicato stampa

La Asl Roma 5 ha aperto una nuova unità di degenza di 16 posti letto, la medicina d’urgenza, all’interno dei locali del pronto soccorso del P.O. di Palestrina. I pazienti sono ricoverati per giorni su barelle non avendo a disposizione né una stanza di degenza con letto, bagno e comodino né personale dedicato all’assistenza.

Non si garantisce il diritto del malato ad avere una assistenza sanitaria che rispetti gli standard di qualità, sicurezza e il diritto di privacy. La mancanza di personale dedicato aumenta il rischio di errore sia in termini di erogazione della prestazione sanitaria sia in termini di gestione di eventuali urgenze.

L’utilizzo delle barelle del pronto soccorso per i ricoveri in medicina d’urgenza ha già causato più volte il blocco delle ambulanze del 118, sguarnendo così per ore il territorio del servizio pubblico in grado di garantire, in situazioni di emergenza/urgenza, l’invio immediato di mezzi di soccorso.

All’interno del nosocomio sono presenti locali e posti letto inutilizzati dove allocare la nuova medicina d’urgenza e il personale sanitario potrebbe essere ricavato attraverso una più attenta gestione delle risorse umane in azienda e le nuove assunzioni già autorizzate a livello regionale.

La FP CGIL denuncia fermamente tale modalità di gestione della sanità pubblica, informando la cittadinanza e le istituzioni del territorio, a tutela della salute pubblica e degli operatori sanitari interessati.

