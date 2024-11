Roma, furto di energia elettrica: denunciata la titolare di un locale

Al termine di accurati accertamenti, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno denunciato la responsabile di un’attività di somministrazione in zona Centro Storico, per aver manomesso l’impianto di energia elettrica.

Le indagini della Polizia Locale di Roma Capitale

Il personale della Sezione P.I.C.S. del Comando Generale e del I Gruppo Centro, al termine di una serie di controlli, svolti con la collaborazione dei tecnici di Areti, hanno scoperto che la proprietaria di un bar, una donna di nazionalità italiana di 50 anni, aveva creato una deviazione dal contatore, in maniera da far risultare un consumo minimo, pari a meno della metà di quello di un normale appartamento, sfruttando energia illimitata per far funzionare frigoriferi, forni e le attrezzature del locale.

Una volta riscontrato l’ illecito, il personale tecnico della società elettrica ha sostituito il contatore e avviato ulteriori verifiche per contabilizzare l’energia elettrica sottratta illegalmente. Durante i controlli era presente anche personale dell’Arma dei Carabinieri, appartenente al Nucleo Ispettorato del Lavoro, che ha proceduto nei confronti della responsabile, anche per violazioni in materia di sicurezza del lavoro e per i rischi in termini di sicurezza legati alla manomissione dell’impianto elettrico.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.