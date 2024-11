La sala operativa del Comando di Roma ha inviato in data odierna, 15 novembre 2024, in Via Pippo Tamburi, alle ore 05.00 due Squadre VF la 12/A di Tuscolano II e la 10/A della Rustica con al seguito l’Autoscala, una Autobotte, il Carro Autoprotettori, il Capo Turno Provinciale ed il Funzionario di Guardia, per l’incendio di un appartamento, al terzo piano di una palazzina di sette piani.

Roma, incendio distrugge appartamento: paura per tre donne. I dettagli sull’intervento dei Vigili del Fuoco

Arrivato sul posto, il personale dei Vigili del Fuoco ha tratto in salvo tre persone che si trovavano all’interno della casa.

Due donne sono state soccorse con l’Autoscala e sono state immediatamente trasportate in ospedale in codice rosso, mentre la terza è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 sul posto, per poi essere trasportata in ospedale.

Per precauzione è stato evacuato tutto l’edificio. Al termine delle operazioni di spegnimento, l’appartamento è stato interdetto essendo andato completamente distrutto. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Sul posto il 118 e le forze dell’ordine.