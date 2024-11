Niente C’è posta per te a Cassino: denunciata una postina che, per dieci anni, non ha consegnato la corrispondenza ai legittimi destinatari.

Stando a quanto riportato dall’Ansa, ben 40 chili di corrispondenza sono stati ritrovati a casa di una portalettere di Cassino. La più vecchia è una bolletta dell’energia elettrica, spedita nel 2014, e mai consegnata al destinatario.

Le indagini sono state portate condotte dagli agenti della Polizia di Stato, dopo avere ricevuto le segnalazioni dei cittadini: in molti si sono lamentati di aver ricevuto delle ingiunzioni per delle bollette mai recapitate. Troppe le lamentele, tutte dalla stessa zona, di interesse di una precisa portalettere. Così i poliziotti hanno deciso di controllare a casa della donna, dove sono stati trovati quaranta chili di corrispondenza mai consegnata.

Poste Italiane, informata sulla situazione, ha formalizzato la denuncia. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

