Disagi nel distretto Asl Roma 5 di Colleferro: sulla questione prelievi interviene il Sindaco 

Disagi e malfunzionamenti presso il distretto Asl Roma 5 di Colleferro: sulla “questione prelievi” interviene il sindaco, Pierluigi Sanna, di cui riportiamo la nota stampa.

La nota stampa

La mia nota di oggi alla Asl RM5 sulla “questione prelievi”.

Spett.le Commissaria

Dott.ssa Silvia Cavalli

e.p.c. Dott. Franco Cortellessa

Egregia Dott.ssa Cavalli,

con la presente sono costretto a dimostrarle il mio disappunto in merito ai disagi causati presso gli ambulatori siti in Via degli Esplosivi del Distretto ASL RM5, dovuti alla mancata organizzazione preventiva per l’implementazione della nuova Piattaforma Modulab.

Lunedì 11 novembre sono state garantite solo le urgenze, a causa dei disservizi causati in seguito all’istallazione della nuova piattaforma Modulab.

Il giorno 12 novembre il Recup Regionale e la nuova piattaforma sembra non abbiano comunicato e di conseguenza sono stati garantiti soltanto una decina di prelievi ed a causa del malfunzionamento del servizio, 130 utenti circa sono stati rimandati a casa.

Ieri 13 novembre, il servizio ha iniziato a funzionare per poi bloccarsi alle 9.30. Il Recup non funzionava mentre la piattaforma Modulab non si apriva, questo hanno appreso gli utenti sul luogo. Dalle ore 9.30 sono stati garantiti n. 60 prelievi sino alle 10.30 circa.

Oggi siamo alle solite, con il sistema già bloccato dopo dieci minuti dall’aperura.

Tutto questo ha creato e crea una situazione di caos e disagi che hanno generato la legittima protesta degli utenti: oltre duecento pazienti, a digiuno, tra mille difficoltà, sono dovuti andare via senza aver potuto fare il prelievo, nei giorni scorsi ed oggi.

Dopo aver segnalato il problema telefonicamente, sono costretto oggi a scrivere ufficialmente per chiedervi di intervenire affinché il servizio possa avere un funzionamento continuativo ed efficiente.

In attesa di un suo riscontro, porgo cordiali saluti.

Il Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna

