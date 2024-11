Noleggio a lungo termine: cos’è e quali sono i vantaggi

Un’auto rappresenta senza dubbio una comodità non indifferente nella vita di tutti i giorni, anche se le spese che comporta possono essere ingenti: ecco perché allora il noleggio a lungo termine può rappresentare una soluzione.

Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono i suoi vantaggi.

Il noleggio a lungo termine: cos’è?

Con la definizione “noleggio a lungo termine” si fa riferimento ad un’alternativa all’acquisto di un’automobile. In altre parole, si tratta di una formula contrattuale tramite la quale la Casa costruttrice concede in locazione la vettura all’automobilista. Quest’ultimo dovrà pagare, per un periodo minimo di due anni, un canone di locazione, che include anche le spese accessorie.

Il noleggio a lungo termine è quindi una soluzione ormai consolidata da anni sia per i privati che per le aziende.

La procedura è molto semplice: il cliente dovrà firmare un accordo, tramite il quale riceverà l’auto, dietro il pagamento di una rata mensile. Una volta giunta la scadenza del contratto, il veicolo deve essere riconsegnato.

Noleggio a lungo termine per privati e aziende: quali sono i vantaggi? Niente spese impreviste!

Come già spiegato, il noleggio a lungo termine per privati e aziende rappresenta una soluzione pratica e comoda per la vita di tutti i giorni. Con la firma del contratto, infatti, il cliente avrà a disposizione una vettura a seconda delle sue esigenze e, grazie al pagamento della rata mensile, non dovrà pensare ad altre spese, fisse o impreviste che siano.

Nel contratto, infatti, sono inclusi anche tutti gli interventi, sia di natura meccanica che tecnica. Nessuna spesa aggiuntiva: ovviamente, si raccomanda di leggere sempre bene prima di firmare. In molti casi, nei servizi previsti dal noleggio a lungo termine sono compresi, oltre all’assicurazione RCA, al bollo, alle sostituzioni e alle revisioni, anche le riparazioni straordinarie, il soccorso stradale e la sostituzione dei pneumatici.

In conclusione, si può affermare che il noleggio a lungo termine si tratta di una soluzione sempre più adottata da chi desidera o ha necessità di usufruire di un’automobile, senza doverne però comprare una e avendo a disposizione diversi vantaggi, come il risparmio su molte spese.

Foto di repertorio