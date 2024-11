Il giorno 08/11/2024, nell’occasione della partita di calcio “Frosinone – Palermo”, i poliziotti della D.I.G.O.S. della Questura di Frosinone hanno deferito in stato di libertà un tifoso palermitano, riconducibile ad un sodalizio ultras, per la fattispecie di cui all’art. 6 ter legge 401/1989, che incrimina il possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive.

Frosinone-Palermo, trovato con una torcia da segnalazione nei pantaloni: deferito tifoso, la decisione della Questura

Il summenzionato tifoso infatti, prima dell’inizio della competizione sportiva, durante le operazioni di prefiltraggio nei pressi dell’area parcheggio riservata ai sostenitori ospiti, è apparso in stato di agitazione; il predetto atteggiamento ha destato perplessità nel personale operante il quale ha deciso di procedere ad un controllo più accurato che ha dato un riscontro positivo. Il tifoso, infatti, è stato trovato in possesso di una torcia da segnalazione occultata all’interno dei pantaloni.

Alla luce di ciò è stato deferito alla competente A.G. ed è in corso l’iter amministrativo finalizzato all’adozione della misura di prevenzione del DASPO.

È obbligo rilevare che l’indagato, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Foto di repertorio