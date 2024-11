Vertice G7 a Fiuggi. Città suddivisa in tre macro aree: le prime info

Nella giornata di ieri il Comando della Polizia locale del Comune di Fiuggi, coordinato dal comandante la dottoressa Maria Assunta Trinti, ha diffuso le prime INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULLA MOBILITÀ CITTADINA in occasione della Riunione dei ministri degli Esteri – sotto la presidenza italiana G7 – che si svolgerà a Fiuggi nei giorni 25 e 26 novembre.

Per ragioni di di ordine e sicurezza pubblica l’area cittadina è ripartita in tre AREE (zona rossa, area riservata e area di rispetto) distinte con conseguenti varchi di accesso.

I tratti di strada non contemplati nelle aree così denominate sono esterni e negli stessi confluirà tutta la mobilità cittadina ordinaria con eventuali modifiche e/o inversione di sensi di marcia opportunamente segnalati. E’ fatta preliminare raccomandazione alla massima collaborazione per il corretto e il piu’ possible ordinato svolgimento dell’evento internazionale. Seguiranno specifiche ordinanze di DIVIETO DI SOSTA e/o DI CIRCOLAZIONE nelle aree interessate.

NELLE AREE ESTERNE A QUELLE INDIVIDUATE LA CIRCOLAZIONE E I SERVIZI NON SUBIRANNO MODIFICHE.

I lavori sulle sedi stradali e/o ogni intervento di cantiere nelle aree indicate sarà sospeso fin dal 20 novembre 2024 e fino al 27 novembre 2024.

Il Servizio di trasporto pubblico locale nelle giornate del 25 e 26 novembre nelle aree individuate non potrà essere garantito.

Il Servizio di trasporto scolastico nelle giornate del 25 e 26 novembre nelle aree individuate non potrà essere garantito. Il Servizio extra-urbano (Cotral ) subirà ovviamente delle modifiche in ragione di necessari spostamenti dei capo linea e delle fermate (verificare il sito di riferimento).

Per quanto riguarda le scuole presenti nel Comune di Fiuggi è in corso di valutazione l’eventuale chiusura e/o anticipo di uscita , che saranno tempestivamente comunicati. Saranno adottate eventuali e successive ordinanze sindacali su proposta dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Ogni informazione potrà essere richiesta agli uffici di Polizia Locale negli orari di apertura

al pubblico (martedì dalle 9-12 ;giovedì 9-12 e 15-18 ; sabato 9-12), nonché ai seguenti

numeri telefonic: 0775-515861 /0775-5461418

al pubblico (martedì dalle 9-12 ;giovedì 9-12 e 15-18 ; sabato 9-12), nonché ai seguenti numeri telefonic: 0775-515861 /0775-5461418 Agli indirizzi mail: segreteria.comando@comunedifiuggi.it o spm@comunedifiuggi.it

Foto di repertorio