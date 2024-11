Frosinone, successo per “Cani in città”: il calendario degli appuntamenti

Grande successo per il primo appuntamento di “Cani in città”, il ciclo di eventi di formazione cinofila organizzati dall’amministrazione comunale, mediante l’assessorato all’ambiente e al benessere animale coordinato dal vicesindaco Antonio Scaccia, in collaborazione con Guardie zoofile Fare Verde gruppo Fiuggi odv e Amici Miei asd.

I dettagli sull’evento e i prossimi appuntamenti

L’iniziativa svoltasi domenica alla Villa comunale, infatti, ha visto un’ampia partecipazione di persone e dei loro migliori amici a quattro zampe. Maurizio Saccone e Marco Colasanti (entrambi educatori cinofili FIDASC e guardia zoofila), nel punto informativo dedicato, hanno fornito informazioni su norme e regolamenti, unitamente a importanti nozioni di carattere etologico in merito al comportamento dei cani.

I prossimi appuntamenti con “Cani in città” sono fissati per sabato 16 e 30 novembre (9.30-12-30: 14.30-16.30) al Parco Matusa; un punto informativo è previsto anche a piazza Turriziani sabato 23 novembre tra le 9.30 e le 18.30.

Domenica 17 novembre e domenica 1° dicembre, al Parco Matusa, si terranno invece due mini corsi di formazione teorico-pratico per proprietari (9.30-12-30: 14.30-16.30). Si parlerà di corretta gestione casalinga, conoscenza della psicologia canina, uso degli strumenti di conduzione, avvicinamento con altri cani e umani.