Sono usciti oggi i risultati della classifica Shanghai Global Ranking of Academic Subjects 2024 (GRAS) elaborata dell’organizzazione indipendente Consultancy.

Roma, La Sapienza tra le prime 50 università al mondo in 4 discipline nella classifica di Shanghai per materia 2024

La classifica asiatica conferma il posizionamento della Sapienza tra le prime università italiane e tra gli atenei di eccellenza nel mondo.

In particolare l’Ateneo si posizione tra le prime 50 università a livello mondiale in 4 discipline: Physics (12° posto), Aerospace Engineering (20° posto), Pharmacy & Pharmaceutical (31°) Automation&Control (47° posto).

La Sapienza ha ottenuto 5 primati italiani di cui 4 assoluti in Physics (12°), Telecomunication Engineering (76-100), Ecology (101-150), Psycology (101-150) e in Human Biological Sciences (101-150) insieme a Milano e Padova.

“Sapienza è tra i primi 50 atenei al mondo in 4 discipline: questo risultato è reso possibile grazie all’eccellenza dei suoi ricercatori e all’impegno di tutta la comunità a cui va il mio ringraziamento – dichiara la rettrice Antonella Polimeni – L’Ateneo è orgoglioso della performance ottenuta in questa classifica, così come in quella generale di metà agosto a cura della stessa organizzazione, che ha visto la Sapienza per il terzo anno consecutivo in vetta, collocandosi come prima e unica università italiana nella fascia 101-150“.

Nella GRAS di Shanghai gli atenei vengono classificati in 55 materie tra scienze naturali, ingegneria, scienze della vita, scienze mediche e scienze sociali. Gras classifica più di 1.900 università su 5.000 in 96 paesi.

I criteri si basano su indicatori accademici oggettivi e comprendono i risultati della ricerca (Q1), l’impatto della ricerca (CNCI), collaborazione internazionale (IC), qualità della ricerca (Top) e premi accademici internazionali (Award).

La stessa organizzazione Shanghai Ranking Consultancy ha pubblicato il 15 agosto scorso l’edizione 2024 della classifica generale Academic Ranking of World Universities (Arwu) .

Foto di repertorio