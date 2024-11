Paura ad Anzio, fuga di gas in una scuola

La sala operativa del comando di Roma ha inviato in data odierna, 11 novembre, alle ore 8,45 nel Comune di Anzio in Via N. Macchiavelli, la Squadra VF 23/A per una fuga di gas che ha interessato un Istituto scolastico.

Anzio, intervengono i Vigili del Fuoco: ecco cosa è successo stamattina

Giunto sul posto, il personale VF con il supporto dei docenti e del personale scolastico ha fatto evacuare la scuola con circa 1000 studenti di diverse classi.

Una volta individuata la perdita che proveniva dai contatori è stato immediatamente richiesto l’intervento dell’Italgas, che sopraggiunto è subito intervenuto per eliminare la perdita e ripristinare il normale esercizio.

Al termine dei lavori gli studenti con il personale scolastico sono rientrati all’interno dell’istituto. Sul posto anche la Polizia Urbana di Anzio.