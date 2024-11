Il 7 novembre, presso i Licei Poliziani di Montepulciano è stato consegnato il Premio “Incanti e Nuove Tecnologie”, alla Side Academy di Verona per il cortometraggio dedicato a Willy Monteiro Duarte con un finale differente. I ragazzi si sono appassionati e hanno compreso quanto sia importante avere storie sulle quali poter riflettere per restituirle e raccontarle usando metodologie e tecniche innovative.

Bulli ed Eroi 2024: Premio a Side Academy per il corto su Willy Monteiro Duarte

Proprio in questi giorni sta circolando la notizia del processo di secondo grado per la morte di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo italiano di origine capoverdiana che nel settembre del 2020 a Colleferro non esitò un attimo a gettarsi nel mezzo ad una rissa nel tentativo di salvare un amico. A lui è stata dedicata questa edizione che ha permesso di immaginare e vedere sul grande schermo un finale differente realizzato in 3D da Side Academy di Verona.

A partire dal giorno 6 novembre il cortometraggio è stato visto da tutte le nostre giurie nel mondo prima di ogni proiezione e dalla direzione artistica del Festival anche prima di ogni evento ufficiale. Il finale differente indica una strada possibile verso il “diritto alla vita”. Tutti i ragazzi hanno avuto modo, attraverso il corto che unisce contenuti e nuove tecnologie, di esperire un metodo interattivo per l’elaborazione di idee. Metodo che può rappresentare per loro anche un momento di apprendimento.

Gli obiettivi principali della proiezione hanno inteso attraverso il cinema rendere consapevoli i giovani dell’importanza del “diritto alla vita di tutti” e sostenerli nello sviluppo di idee innovative che possano trasformarsi in realtà differenti da sviluppare e, auspicabilmente, realizzare in futuro. Inoltre, si è cercato diffondere semi di bellezza per far crescere la speranza. Bulli ed Eroi organizzato dal Centro Studi di Psicologia dell’Arte e Psicoterapie Espressive APS diretto da Paola Dei, giunto alla VII edizione, e realizzato dopo anni di lavoro con i ragazzi, ricerche scientifiche e pubblicazioni, attraverso le frequenze emanate dagli splendidi luoghi delle vallate e colline toscane intende raggiungere altri luoghi nel mondo per portare una carica di energia positiva.

Il cortometraggio su Willy Monteiro Duarte risponde perfettamente a questi parametri e il sorriso del ragazzo, prima di essere una fotografia del suo aspetto fisico è il riflesso di un’ anima che continua a portare sorrisi nel mondo. La scienza ci dice che l’Universo è costituito da onde, come ha ipotizzato, dopo molti Premi Nobel assegnati negli anni 1930, il biologo inglese Rupert Sheldrake che, successivamente negli anni 1970 ha sostenuto che esistono campi sottili che rappresentano delle idee e che determinano il comportamento di persone, animali e piante. Le neuroscienze, sempre in continuo aggiornamento, ci offrono la possibilità di comprendere meglio determinati comportamenti e di intervenire. Bulli ed Eroi ha raccolto queste informazioni per ripensare percorsi educativi e proporre stimoli e storie che fanno riflettere e custodire valori senza i quali la società non può sopravvivere.