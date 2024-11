Tragico incidente in provincia di Frosinone oggi, 8 novembre 2024: morto un 39enne a Supino.

Tragedia a Supino: perde il controllo della moto e muore a 39 anni

Una prima ricostruzione: ecco cosa è successo

Stando alle prime informazioni del caso, un uomo di 39 anni è morto di aver perso il controllo della propria moto, per cause ancora in via di accertamento.

Il sinistro è accaduto in via La Quercia: inutile ogni tentativo di soccorso da parte del personale medico del 118.

Foto di repertorio